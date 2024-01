Hainan HNA Infrastructure Investment Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Hainan Airport Infrastructure wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 4,1 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,5 CNH) um -14,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,82 CNH, was einer Abweichung von -8,38 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Hainan Airport Infrastructure überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, liegt aber etwas niedriger. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was in einer Gesamtbewertung von "Schlecht" resultiert. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".