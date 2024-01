Hainan HNA Infrastructure Investment Aktie: Hilfe!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hainan Airport Infrastructure. Aufgrund dessen stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Airport Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,1 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,61 CNH) weicht somit um -11,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,83 CNH eine Abweichung von -5,74 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Hainan Airport Infrastructure in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz verzeichnete. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hainan Airport Infrastructure beträgt aktuell 57,89 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Basierend auf diesen Analysen wird die Hainan Airport Infrastructure-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.