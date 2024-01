China Oil, Gas Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Oil & Gas betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,16 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt China Oil & Gas mit einer Rendite von -16,43 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die Rendite der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche liegt bei -17,06 Prozent, wobei China Oil & Gas mit 0,63 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde China Oil & Gas von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für China Oil & Gas. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating für China Oil & Gas ergeben.