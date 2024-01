Hainan Expressway Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse von Hainan Expressway zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 4,95 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,96 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,27 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,16 CNH liegt. Somit erhält Hainan Expressway in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI 34,78 Punkte, was bedeutet, dass Hainan Expressway derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Hainan Expressway insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen. Insgesamt erhält Hainan Expressway auf Basis der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt wird Hainan Expressway auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.