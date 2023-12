Hainan Drinda Automotive Trim Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Hainan Drinda New Energy-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,9 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,41 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend aufweisen. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 113,21 CNH, was 37,59 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 70,65 CNH ist. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch beim 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs von 70,65 CNH um 20,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt von 88,65 CNH liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Hainan Drinda New Energy-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) weist auf eine überkaufte Situation für die Hainan Drinda New Energy-Aktie hin. Sowohl der RSI7 mit 89,2 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 81,12 deuten darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Drinda New Energy bei 9, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt die Dividendenrendite, die technische Analyse und die fundamentale Bewertung der Hainan Drinda New Energy-Aktie darauf schließen, dass sie derzeit eine neutrale Position aufweist.