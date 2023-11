Hainan Drinda Automotive Trim Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hainan Drinda New Energy heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 89,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hainan Drinda New Energy überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen im Vergleich. Hier ist Hainan Drinda New Energy weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Hainan Drinda New Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist Hainan Drinda New Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,59 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten". Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie somit ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Drinda New Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 117,89 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,34 CNH liegt, was einem Unterschied von -28,46 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Hainan Drinda New Energy-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.