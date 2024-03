Hainan Airlines Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Hainan Airlines eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive Tage und einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hainan Airlines daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hainan Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Hainan Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,54 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 1,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,36 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfahrt" beträgt -9,53 Prozent, wobei Hainan Airlines aktuell 10,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Hainan Airlines zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hainan Airlines war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Insofern geben wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Hainan Airlines auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die Hainan Airlines-Aktie beträgt aktuell 1,5 CNH für den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was einer Abweichung von -7,33 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1,39 CNH) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,39 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis.