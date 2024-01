Hainan Airlines Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Eine Analyse von Hainan Airlines auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen. Daher wurde die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von neun konkret berechneten Signalen (6 "Schlecht", 3 "Gut").

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hainan Airlines festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Aktie erhielt auch aufgrund der erhöhten Diskussionen und gestiegenen Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hainan Airlines derzeit als "Schlecht" eingestuft wurde, da der GD200 des Wertes bei 1,58 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,37 CNH -13,29 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergab hingegen einen "Neutral"-Wert für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,34 Prozent, was 27,26 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt -0,48 Prozent, wobei Hainan Airlines aktuell 25,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhielt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf diesen Analysen wird Hainan Airlines daher hinsichtlich der Stimmung und des Branchenvergleichs als "Schlecht" eingestuft.