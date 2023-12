Hainan Airlines Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Hainan Airlines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 11,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 1,24 Prozent, und Hainan Airlines liegt 12,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussion unter den Anlegern war in Bezug auf das Unternehmen Hainan Airlines überwiegend von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hainan Airlines derzeit auf 1,6 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,39 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 1,43 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -2,8 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung sich für Hainan Airlines in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, weshalb Hainan Airlines dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.