Hainan Airlines Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hainan Airlines, was zu einer Herabstufung auf "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert. Insgesamt erhält Hainan Airlines daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Jedoch wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert in den sozialen Medien angesprochen, was zu einer positiven Bewertung durch die privaten Nutzer führt. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Hainan Airlines in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche sowie von -4,92 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse erhält Hainan Airlines auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Hainan Airlines auf Basis der aktuellen Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sowie des Branchenvergleichs und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.