Hainan Airlines Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Airlines. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hainan Airlines liegt aktuell bei 38,46 Punkten bzw. 44,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Hainan Airlines in den letzten Wochen deutlich getrübt ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,24 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Airlines-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen nur eine geringe Abweichung von +2,17 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Hainan Airlines in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating und insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.