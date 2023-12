Hainan Airlines Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Hainan Airlines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,66 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -12,07 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche, die im Durchschnitt um 0,42 Prozent gestiegen sind, liegt Hainan Airlines deutlich zurück. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,83 Prozent erzielte, liegt Hainan Airlines um 10,83 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hainan Airlines-Aktie zeigt einen Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hainan Airlines.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hainan Airlines von 1,38 CNH mit -13,21 Prozent Entfernung vom GD200 (1,59 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu wird der GD50, der einen Kurs von 1,43 CNH aufweist, als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird der Kurs der Hainan Airlines-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat und daher mit "Schlecht" bewertet wird, wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hainan Airlines-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.