Hainan Airlines Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Hainan Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche liegt die Rendite um mehr als 11 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Fluggesellschaften"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 1,44 Prozent, und auch hier liegt Hainan Airlines mit 13,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Hainan Airlines-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66 und der RSI der letzten 25 Handelstage 57,89, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Hainan Airlines.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Hainan Airlines in den sozialen Medien, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass diese nicht wesentlich im Fokus der Anleger steht, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral", da der Aktienkurs von Hainan Airlines -1,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,88 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.