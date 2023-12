Hain Celestial Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Hain Celestial wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 66,86 liegt der Wert insgesamt 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt im "Nahrungsmittel"-Segment, der bei 40,39 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hain Celestial-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hain Celestial zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hain Celestial-Aktie derzeit bei 12,63 USD, während der Aktienkurs selbst bei 11,09 USD liegt, was einem Abstand von -12,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,9 USD, was einer Differenz von +1,74 Prozent entspricht und daher zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Gesamtbefund.