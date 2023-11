Hain Celestial Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Hain Celestial beträgt 64,42, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 49,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Hain Celestial bei -45,01 Prozent, was mehr als 81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -10,73 Prozent aufweist, liegt Hain Celestial mit 34,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hain Celestial in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.