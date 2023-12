Hain Celestial Aktie: So könnte es weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Hain Celestial als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Hain Celestial-Aktie liegt bei 50,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 51,72 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Hain Celestial 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hain Celestial. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 16,33 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 53,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,67 USD) entsprechen, was als "Gut"-Empfehlung zu bewerten ist.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Hain Celestial-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert bestätigt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die Hain Celestial im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,71 Prozent erzielt, was 196,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -13,91 Prozent, wobei die Hain Celestial-Aktie aktuell 28,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

