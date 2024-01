Hain Celestial Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Analysten schätzen die Aktie der Hain Celestial auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hain Celestial. Durchschnittlich erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,33 USD, was einer Erwartung von 49,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 10,95 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Hain Celestial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,63 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die durchschnittlich um -11,92 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 153,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Hain Celestial 187,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Hain Celestial wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser Faktoren zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Hain Celestial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hain Celestial diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.