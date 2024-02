Hain Celestial Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Hain Celestial in den Sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Marktteilnehmer optimistisch gestimmt sind, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Hain Celestial ungefähr gleich oft wie üblich diskutiert wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Hain Celestial bei -42,52 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,71 Prozent hat, liegt Hain Celestial mit -42,52 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert von 46,08 zeigt, dass die Hain Celestial weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Auch der Wert von 59 für den RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Hain Celestial beträgt 0 Prozent, was 4,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.