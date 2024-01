Haima Automobile Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten zwei Wochen wurde Haima Automobile von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Alles in allem halten wir die Anleger-Stimmung auf diesem Niveau für "Gut". Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Haima Automobile. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76 Punkte, was darauf hindeutet, dass Haima Automobile derzeit überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 86,24, dass Haima Automobile überkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Haima Automobile für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt: Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Haima Automobile weist mit einem Wert von 119,83 ein ähnliches KGV wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Haima Automobile-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 4,74 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,73 CNH auf ähnlichem Niveau (-0,21 Prozent Unterschied), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,25 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-9,9 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Haima Automobile für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.