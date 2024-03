Haima Automobile Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Haima Automobile liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 36,41 Prozent niedriger, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,42 Prozent, wobei Haima Automobile mit -23,99 Prozent erheblich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haima Automobile liegt bei 119,83, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Haima Automobile derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,64 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Haima Automobile derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,56 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,12 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,65 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,25 CNH, was einer Abweichung von -3,06 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".