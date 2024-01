Haima Automobile Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Haima Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -12,05 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 4,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine kaum veränderte Stimmung hin. Daher wird die Gesamtbewertung für Haima Automobile in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Haima Automobile ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119,83 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.