Haima Automobile Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Haima Automobile auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 76 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 86,24, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Haima Automobile in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Haima Automobile in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dessen erlaubt die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Auf fundamentalen Kriterien basierend hat Haima Automobile ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119,83, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Haima Automobile im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,51 Prozent erzielt, was 3,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 13,78 Prozent, und Haima Automobile liegt aktuell 11,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.