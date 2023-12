Haima Automobile Aktie: Grund zur Freude?

Die Haima Automobile-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Kurs von 4,91 CNH weicht um +3,15 Prozent davon ab. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein schlechtes Rating, da der letzte Schlusskurs (5,2 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Haima Automobile waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119,83 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer guten Bewertung der Haima Automobile-Aktie führt.