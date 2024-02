Hailun Piano Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Hailun Piano ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung nach dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs der Hailun Piano liegt mit 4,37 CNH um 36,85 Prozent unter dem GD200 (6,92 CNH). Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 6,6 CNH um 33,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt wird der Kurs der Hailun Piano-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich weist Hailun Piano ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 151,17 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat ebenfalls ein KGV von 0. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat Hailun Piano in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 38,58 Prozent gezeigt, wobei die ähnlichen Aktien im Durchschnitt nur um 12,89 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Hailun Piano um 38,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.