Hailun Piano Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Technische Analyse der Hailun Piano-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,71 CNH liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 5,1 CNH weicht somit um -23,99 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,52 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -7,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hailun Piano in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor zeigt, dass Hailun Piano im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,02 Prozent erzielt hat, was 21,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Aktie 18,75 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hailun Piano liegt bei 42,35, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Hailun Piano-Aktie in verschiedenen Kategorien wie der technischen Chartanalyse, dem Sentiment und dem Branchenvergleich als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet wird.