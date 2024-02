Hailun Piano Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Hailun Piano zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter". Die Rendite von -51,47 Prozent liegt mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,24 Prozent aufweist, liegt Hailun Piano mit einer Rendite von -51,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hailun Piano liegt bei 20,62 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 67,22 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Hailun Piano beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hailun Piano liegt bei 151,17, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hailun Piano in Bezug auf den Aktienkurs, den RSI, die Dividende und fundamentale Kriterien gemischte Ergebnisse aufweist, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien führt.