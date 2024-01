Hailun Piano Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hailun Piano liegt derzeit bei 297, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Nach fundamentaler Analyse ist die Aktie von Hailun Piano weder unter- noch überbewertet und wird daher neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung der Anleger gegenüber Hailun Piano überwiegend positiv ist. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Bewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hailun Piano derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 2,46 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,46 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hailun Piano als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 65,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,02 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.