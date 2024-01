Hailun Piano Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Hailun Piano hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 7,42 CNH erfahren, was einer Abweichung von +1,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,95 Prozent, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hailun Piano derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 2,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,46 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren ein deutliches Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Hailun Piano. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Hailun Piano bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hailun Piano liegt bei einem Wert von 297, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist die Hailun Piano weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.