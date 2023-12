Hailun Piano Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Hailun Piano Group hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,59 % im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hailun Piano. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hailun Piano zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der techinschen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hailun Piano liegt der RSI7 bei 65,71 und der RSI25 bei 55,29, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Indikatoren führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Hailun Piano-Aktie im letzten Jahr um 2,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Rendite mit 0,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".