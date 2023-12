Hailir Pesticides, Chemicals Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Hailir Pesticides And Chemicals hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -34,15 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -8,29 Prozent, wobei Hailir Pesticides And Chemicals mit 25,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Hailir Pesticides And Chemicals als überkauft betrachtet werden können, mit einem RSI von 81,82 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 72 für die letzten 25 Tage. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Hailir Pesticides And Chemicals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was auf positive Themen in den Diskussionen der letzten Wochen zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Analyse und der berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien erhält die Aktie eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hailir Pesticides And Chemicals. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien im normalen Bereich liegt.

Insgesamt erhält die Aktie von Hailir Pesticides And Chemicals in den verschiedenen Kategorien Bewertungen von "Schlecht", "Gut" und "Neutral".