Hailir Pesticides, Chemicals Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Hailir Pesticides And Chemicals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,53 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zu der durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche von -5,54 Prozent liegt die Aktie von Hailir Pesticides And Chemicals mit einer Rendite von -22,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hailir Pesticides And Chemicals haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hailir Pesticides And Chemicals ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich vor allem auf die positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hailir Pesticides And Chemicals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,55 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 16,61 CNH weicht somit um -15,04 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 17,26 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,77 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Hailir Pesticides And Chemicals-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.