Hailir Pesticides, Chemicals Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Änderungen in der Kommunikation. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hailir Pesticides And Chemicals diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen weisen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen auf. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Hailir Pesticides And Chemicals im letzten Jahr eine Rendite von -34,15 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 26,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt (-7,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,98 Prozent, und Hailir Pesticides And Chemicals liegt aktuell 26,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Handelstage für die Aktie von Hailir Pesticides And Chemicals beträgt 78, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und nur geringfügige Veränderungen. Daher wird eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt erhält Hailir Pesticides And Chemicals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".