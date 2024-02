Hailir Pesticides, Chemicals Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und gibt somit Auskunft darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Hailir Pesticides And Chemicals-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 58,75, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für Hailir Pesticides And Chemicals basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hailir Pesticides And Chemicals lässt sich feststellen, dass es in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gab. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin, was zu einer guten Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Chemikalien-Branche fällt auf, dass Hailir Pesticides And Chemicals in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 24,49 Prozent aufweist. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer wider. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Allerdings wurden auch zwei neutrale Handelssignale identifiziert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hailir Pesticides And Chemicals basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien ein gemischtes Rating, das von neutral bis gut reicht.