Hailir Pesticides, Chemicals Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der Aktienkurs von Hailir Pesticides And Chemicals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,04 Prozent verzeichnet, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens mit 27,87 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Hailir Pesticides And Chemicals liegt bei 36,79, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Hailir Pesticides And Chemicals derzeit bei 18,11 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,68 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um -13,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,25 CNH, was einer Abweichung von -3,51 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass Hailir Pesticides And Chemicals in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hailir Pesticides And Chemicals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".