Hailiang Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Shuoao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" durchschnittlich um -14,3 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,89 Prozent im Branchenvergleich für Shuoao. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Shuoao um 8,76 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Shuoao in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) erscheint Shuoao fundamental gesehen überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 87,33 gehandelt, was einen Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,18 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit Hilfe der Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Shuoao hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt auch keine außergewöhnliche Aktivität für Shuoao in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shuoao in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen gab es weder positive noch negative Themen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.