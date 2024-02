Hailiang Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Aktienkurs von Shuoao hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" als sehr erfolgreich erwiesen. Mit einer Rendite von 20 Prozent liegt Shuoao mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,42 Prozent verzeichnete, konnte Shuoao mit einer Rendite von 40,42 Prozent deutlich übertreffen. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shuoao liegt der RSI7 aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,29 ebenfalls an, dass Shuoao weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Shuoao-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shuoao einen Wert von 87 auf, was bedeutet, dass die Börse 87,33 Euro für jeden Euro Gewinn von Shuoao zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51 ist der Titel daher überbewertet und wird auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Shuoao aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -5,6 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass Shuoao in verschiedenen Bereichen positiv abschneidet, aber auch in einigen Aspekten verbesserungswürdig ist. Die Anleger sollten diese Informationen in ihre Investmententscheidungen einbeziehen.