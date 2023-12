Hailiang Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Shuoao-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,18 HKD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,17 HKD liegt und damit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,16 HKD erreicht, was einer Differenz von +6,25 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Shuoao-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Shuoao eine Outperformance von +14,67 Prozent erreicht, da diese im Durchschnitt um -14,08 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Shuoao mit einer Rendite, die 10,68 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, im positiven Bereich. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shuoao ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -5,47 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aus diesem Grund erhält Shuoao in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Shuoao ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen herausgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.