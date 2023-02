Haier Smart Home ist wieder auf der Fortune-Liste der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Am 1. Februar veröffentlichte Fortune die 25. Ausgabe der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen („World's Most Admired Companies"). Haier Smart Home, („Haier", Shanghai: 600690, 690D.DE, 6690.HK), die weltweit führende Haushaltsgerätemarke und Entwickler eines Smart-Home-Ökosystems, eine Tochtergesellschaft der Haier Group, ist erneut in die Liste aufgenommen worden und rangiert auf Platz 1 bei den Unternehmen der Heimausstattungs- und Möbelbranche.Die Fortune Global Most Admired Companies wurden aus etwa 1.500 Kandidaten weltweit ausgewählt, und 645 globale Unternehmen mit dem höchsten Umsatz aus 27 Ländern und verschiedenen Branchen wurden von 3.760 Führungskräften, Direktoren und Analysten ausgewählt, die an den Branchenumfragen teilgenommen hatten.Die Kriterien für die Aufnahme in die Liste waren: Innovation, Personalmanagement, Nutzung von Unternehmensvermögen, soziale Verantwortung, Qualität des Managements, finanzielle Solidität, langfristiger Investitionswert, Qualität von Produkten/Dienstleistungen und globale Wettbewerbsfähigkeit.Dies ist eine weitere globale Anerkennung für Haier Smart Home, nachdem es vor kurzem von Euromonitor International, der weltweit führenden Marktforschungsorganisation, im Jahresbericht 2022 zum 14. Mal in Folge weltweit als Nummer 1 unter den Marken für große Haushaltsgeräte geführt wurde.Weitere Informationen finden Sie auf https://smart-home.haier.com/en/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773383-1&h=3629108952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773383-1%26h%3D663183871%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmart-home.haier.com%252Fen%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsmart-home.haier.com%252Fen%252F&a=https%3A%2F%2Fsmart-home.haier.com%2Fen%2F).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1994806/Haier_Smart_Home_Re_Enters_Fortune_List_World_s_Most_Admired_Companies.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773383-1&h=3848057227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773383-1%26h%3D1939861862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1994806%252FHaier_Smart_Home_Re_Enters_Fortune_List_World_s_Most_Admired_Companies.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1994806%252FHaier_Smart_Home_Re_Enters_Fortune_List_World_s_Most_Admired_Companies.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1994806%2FHaier_Smart_Home_Re_Enters_Fortune_List_World_s_Most_Admired_Companies.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-smart-home-ist-wieder-auf-der-fortune-liste-der-am-meisten-bewunderten-unternehmen-der-welt-301737684.htmlPressekontakt:Nina Jiang,jiangyu2022@haier.comOriginal-Content von: Haier Smart Home, übermittelt durch news aktuell