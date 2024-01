Haier Smart Home Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Haier Smart Home-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden, zeigt die Anleger-Stimmung insgesamt ein schlechtes Bild. Die Redaktion hat außerdem 4 klar negative Signale identifiziert, weshalb die Empfehlung für die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Haier Smart Home-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,73 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,46 CNH weicht somit um -5,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,4 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,28 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein schlechtes Bild. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. Insgesamt wird die Einschätzung für Haier Smart Home in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf einer 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Haier Smart Home-Aktie, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.