Haier Smart Home-Aktie: Ein vielversprechender Anfang?

In der vergangenen Woche analysierte ich die Performance der Haier Smart Home-Aktie, die im laufenden Jahr eher enttäuschend ist. Es ist daher erfreulich zu sehen, dass das Wertpapier mit einem guten Antrieb in diese neue Woche starten konnte. Das Papier stieg am Montagmorgen um fast drei Prozent auf 10,70 Euro an.

Dieser Aufstieg genügt, um den relativ weichen Widerstand bei 10,60 Euro zu durchbrechen. Der Kurs erreicht damit den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen – ein erster Schritt hin zur möglichen Trendwende. Allerdings liegen noch bedeutendere Linien in etwas größerer Entfernung.

Haier Smart Home: Neuer Optimismus?

Vor allem rückt nun die Linie bei 12,30 Euro ins Zentrum der Betrachtung; hier liegt aktuell das sechsmonatige Hoch. Ein Angriff darauf wäre nicht ausgeschlossen. Aber trotz einer leicht verbesserten...