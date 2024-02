Haier Smart Home Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haier Smart Home-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (19) als auch der 25-Tage-RSI (22,92) deuten auf eine Überverkaufssituation hin. Daher ergibt sich insgesamt eine positive RSI-Bewertung für Haier Smart Home.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie eine Rendite von -18,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 5,47 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (12,45 Prozent) liegt Haier Smart Home aktuell 5,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Haier Smart Home vor allem negativ diskutiert wurde. Obwohl es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab, wird die Aktie aufgrund des vorherrschenden negativen Stimmungsbildes heute als "Schlecht" eingestuft. Eine tiefergehende Analyse ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haier Smart Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,69 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,05 CNH liegt (+5,99 Prozent Abweichung). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,52 CNH) zeigt eine Überperformance des letzten Schlusskurses (+11,76 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen Daten erhält die Haier Smart Home-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die charttechnische Entwicklung.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Haier Smart Home-Aktie laut RSI-Bewertung und technischer Analyse ein "Gut"-Rating erhält, während die Branchenvergleich Aktienkurs und das Anleger-Sentiment auf eine eher negative Bewertung hindeuten.