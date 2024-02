Haier Smart Home Aktie: In selten guter Lage!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Stimmung und Diskussionen über Aktien, und diese können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung bei Haier Smart Home wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Haier Smart Home im letzten Jahr eine Rendite von -18,24 Prozent erzielt, was 18,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Haier Smart Home zeigt mit einem Niveau von 22,09 eine gute Einstufung, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 29,23. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine neutrale Bewertung, da der Kurs der Aktie um -0,71 Prozent über dem GD200 liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie in den letzten 50 Tagen zeigt jedoch eine positive Abweichung von +5,58 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.