Haier Smart Home Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Haier Smart Home zeigen sich in den letzten Wochen stabil, aber auf niedrigem Niveau. Die Diskussionsstärke und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer haben abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der zyklischen Konsumgüter hat die Aktie von Haier Smart Home im letzten Jahr eine Rendite von -16,22 Prozent erzielt, was 22,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die Rendite bei -21,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI zeigen keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Obwohl es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.