Haier Smart Home Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung für Haier Smart Home hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Haier Smart Home von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zusätzlich wurden 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Aktienkurs von Haier Smart Home verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,24 Prozent im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und um 20,63 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haier Smart Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,67 CNH liegt, und der letzte Schlusskurs bei 22,23 CNH auf ähnlichem Niveau liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Haier Smart Home-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.