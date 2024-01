Haier Smart Home Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Haier Smart Home":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Haier Smart Home liegt bei 48,57, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,35 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt wurden neun Tage von positiven Themen dominiert, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Haier Smart Home diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen und historischen Datenmengen wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haier Smart Home-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,03 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt die Analyse der Stimmung und Diskussionen im Internet, dass die Aktivität in Bezug auf Haier Smart Home langfristig eine mittlere Intensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.