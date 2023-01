Haier Smart Home Aktie ein „echtes Schnäppchen! Weiterhin klarer KAUF für „Aktien Spezialwerte“.

UND als Nebenwerte Magazin Leser erhalten Sie 10 % Rabatt, wenn Sie bei Bestellung den Gutscheincode: NWM10 verwenden! Und weiter mit dem Gastbeitrag:

Die Haier Smart Home D-Aktie hat sich jüngst wieder erfreulicher entwickelt und konnte seit Jahresbeginn um 10% zulegen. Dies ist sicherlich auch auf das wieder verbesserte Sentiment für den chinesischen Aktienmarkt zurückzuführen, der zuletzt deutlich vom „Re-Opening“ der Wirtschaft nach der Abkehr von der Zero-Covid-Strategie profitierte. Die in Hongkong notierte Haier H-Aktie ist in den letzten rund zweieinhalb Monaten um circa 45% auf zuletzt (umgerechnet) 3,45 Euro gestiegen, so dass die von uns empfohlene D-Aktie weiterhin einen extrem hohen Discount aufweist.



Die Haier D-Aktie könnte zukünftig von sinkenden Risikoabschlägen der Ceinex-Notierung profitieren, wenn sich jüngst bekannt gewordene Pläne realisieren, weitere chinesische Unternehmen an der Ceinex in Deutschland listen zu lassen, ob nun in Form der von Haier genutzten weiteren Aktiengattung (D) oder in Form von Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts (GDR) nach dem Vorbild der American Depository Receipts (ADR)). Charttechnisch sieht es für die Haier D-Aktie inzwischen deutlich verbessert aus und fundamentalanalytisch ist die dividendenstarke Aktie weiterhin ein echtes Schnäppchen.

Wir sehen die sehr dividendenstarke Haier D-Aktie weiter als klaren Kauf.