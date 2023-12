Haier Smart Home Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI für Haier Smart Home liegt bei 99,35, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 69,53 und wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier für 50- und 200-Tage betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Haier Smart Home-Aktie beträgt 23,25 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,61 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,38 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Haier Smart Home auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Haier Smart Home mit einer Rendite von -16,22 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch verglichen mit der mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 6,98 Prozent, liegt Haier Smart Home mit 23,2 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Haier Smart Home in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Insgesamt wurden fünf Handelssignale ermittelt, wovon 4 positiv und 1 negativ waren, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Haier Smart Home bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.