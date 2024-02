Haier Smart Home Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Haier Smart Home liegt bei 14,98, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 20,11, was ebenfalls auf eine "Gut" Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich für Aktienkurse hat Haier Smart Home in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche durchschnittlich um -8,63 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -9,61 Prozent entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,32 Prozent, wobei Haier Smart Home 7,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut Analyse von sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Haier Smart Home überwiegend negativ. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Haier Smart Home in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen zeigt jedoch zwei "Gut" und keine "Schlecht" berechneten Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Haier Smart Home hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Haier Smart Home hat in den vergangenen Monaten wenig Aktivität gezeigt und wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Haier Smart Home daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.