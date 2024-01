Haier Smart Home Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Haier Smart Home Aktie wird aktuell auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,67 CNH, während der Kurs der Aktie bei 21,55 CNH um -4,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 21,32 CNH zeigt eine Abweichung von +1,08 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Haier Smart Home Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,24 Prozent erzielt, was 21,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,39 Prozent, wobei die Haier Smart Home Aktie aktuell 21,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Haier Smart Home in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Aktie hat in den sozialen Medien eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Auf dieser Basis wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft, obwohl die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält die Haier Smart Home Aktie daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.