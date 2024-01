Haier Smart Home Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen wurde bei Haier Smart Home eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Haier Smart Home für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Was die Anleger betrifft, so wurde Haier Smart Home in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Auch hier wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,71 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 21,63 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,36 CNH, und auch hier wird der letzte Schlusskurs als nahe dem gleitenden Durchschnitt bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Haier Smart Home als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 33,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 32,11 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.